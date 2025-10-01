FORMELLO - Lazio, Sarri punta il Torino: le ultime tra infortuni e rientri

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - L'emergenza non si ferma. Per un giocatore che rientra, ce ne sono altri due che si fermano. La Lazio è uscita da Marassi con gli infortuni di Marusic e Pellegrini: le condizioni del primo preoccupano di più, si attendono gli esami per il fastidio accusato al flessore; il secondo, invece, ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio. Sarà monitorato a partire da giovedì pomeriggio, quando la squadra tornerà in campo dopo il giorno di riposo concesso da Sarri.

Contro il Torino il tecnico ritroverà almeno Belahyane, che ha scontato la giornata di squalifica dopo l'espulsione nel derby. A centrocampo, però, restano comunque ancora fuori Dele-Bashiru, infortunato e fuori lista, Rovella, frenato dalla pubalgia (prosegue la terapia conservativa e non si opera), e Guendouzi, senza problemi fisici ma squalificato, mentre è di nuovo in forte dubbio Vecino che sarà valutato in settimana per tornare quantomeno tra i convocati. In difesa invece mancherà Lazzari, ai box per una lesione al polpaccio (rientrerà dopo la sosta).

In soli due giorni si decideranno modulo e interpreti per affrontare l'ex Baroni (sabato alle 15). Possibile che venga confermato il 4-4-2 (o 4-2-3-1) con Cataldi e Basic davanti alla difesa e il doppio centravanti Dia-Castellanos. Davanti a Provedel, Nuno Tavares spera di tornare titolare (viste anche le condizioni di Pellegrini) insieme a Gila, Romagnoli e Hysaj. Sulle fasce spazio di nuovo a Zaccagni e Cancellieri. Fronte Nazionali in vista della sosta: convocati Mandas, Isaksen e Marusic, che però non risponderà alla chiamata del Montenegro per recuperare dal suo infortunio.

Pubblicato il 30/09