Ex Lazio | Almeyda accoglie un ‘romanista’: Lamela può raggiungerlo al Siviglia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Erik Lamela ha deciso di ritirarsi. L’ex attaccante della Roma ha appena risolto consensualmente il suo contratto con l’AEK Atene, dove ha passato l’ultima stagione. L’argentino, però, con ogni probabilità, rimarrà nel mondo del calcio in altre vesti. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna e TycSports in Argentina, sarebbe pronto a unirsi allo staff tecnico dell’ex Lazio Matias Almeyda, ora allenatore del Siviglia. I due, infatti, non solo in passato hanno condiviso lo spogliatoio al River Plate, ma hanno anche lavorato insieme lo scorso anno in Grecia.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.