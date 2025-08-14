Lazio, Sabatini: "Provedel o Mandas? Situazione antipatica. Il portiere deve..."

Provedel o Mandas, Mandas o Provedel. È questo il dilemma. Sarri è chiamato a sciogliere il grande dubbio sul portiere della Lazio. In collegamento a Radio Laziale il giornalista Sandro Sabatini si è espresso proprio su questa situazione. Ecco le sue parole: "La situazione dei portieri in casa Lazio è antipatica, ma era comunque difficile evitarla. In questo devo dire che anche il Napoli ha fatto lo stesso errore. Lì c’è stata proprio la volontà. Per me il portiere deve essere lasciato tranquillo, un uomo solo contro tutti. Ha bisogno di non guardare mai in panchina chi ci potrebbe essere al suo posto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.