Lazio, Marusic scommette su tre compagni: "Ecco chi mi ha stupito..."
Intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, Adam Marusic ha svelato chi saranno secondo lui le sorprese della Lazio di questa stagione. Ecco di seguito le sue parole: “Cancellieri è migliorato tanto rispetto a due anni fa. È cresciuto tantissimo, ha fatto benissimo in queste due gare. Poi penso che anche Castellanos potrà fare bene quest’anno, così come Danilo (Cataldi, ndr) che è tornato da Firenze. Conosce bene il mister e sa cosa vuole. Tutti hanno lavorato bene e possono dare una grande mano”.
