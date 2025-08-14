Lazio, Marusic scommette su tre compagni: "Ecco chi mi ha stupito..."

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, Adam Marusic ha svelato chi saranno secondo lui le sorprese della Lazio di questa stagione. Ecco di seguito le sue parole: “Cancellieri è migliorato tanto rispetto a due anni fa. È cresciuto tantissimo, ha fatto benissimo in queste due gare. Poi penso che anche Castellanos potrà fare bene quest’anno, così come Danilo (Cataldi, ndr) che è tornato da Firenze. Conosce bene il mister e sa cosa vuole. Tutti hanno lavorato bene e possono dare una grande mano”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.