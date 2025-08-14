Calciomercato Lazio | Tchatchoua lascia la Serie A? Ora è vicino alla Premier
Pare essere sempre più vicino l’addio di Jackson Tchatchoua al Verona, come riportato da Tuttomercatoweb.com. Nelle ultime ore, infatti, il club scaligero avrebbe trovato un accordo con il Wolverhampton per la cessione del calciatore. La trattativa si sarebbe sbloccata per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, con i Wolves che avrebbero superato anche il Nottingham Forest nella corsa. L’ultima decisione però ora spetta al terzino, che nei mesi scorsi era finito anche nel mirino della Lazio.
