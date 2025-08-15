Calciomercato Lazio | Gigot è in uscita: su di lui c'è anche un club greco

RASSEGNA STAMPA - Samuel Gigot è sempre più lontano dalla Lazio. Da diverse settimane, il difensore francese continua ad allenarsi a parte a causa di una lombosciatalgia, ma essendo fuori dai piani di Sarri è finito nella lista dei tagli da effettuare. Dalla sua cessione, i biancocelesti vorrebbero incassare circa 3-4 milioni di euro e ai già noti interessi da Dubai e Qatar nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche quello di un club greco.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, il Paok Salonicco avrebbe messo nel mirino l'ex OM per rinforzare la difesa. Non c'è ancora stato alcun mocimento concreto, ma la Lazio spera di riuscire a chiudere per la sua cessione entro la fine della finestra di mercato.

Pubblicato il 14/8 alle 10