Fiorentina, Gudmundsson avverte tutti: "Puntiamo alla Champions!"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Champions? Possiamo fare buone cose e abbiamo una squadra forte", parola di Albert Gudmundsson. Il trequartista della Fiorentina ha parlato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport soffermandosi sugli obiettivi della squadra di Pioli della prossima stagione. La corsa all'Europa sarà accesissima, e di mezzo c'è anche la Lazio di Sarri.

"Non siamo perfetti e oggi forse non completamente pronti, però lavorando insieme possiamo fare qualcosa di grande", ha spiegato. E poi ha concluso, sognando anche un trofeo in viola: "Tutti vogliamo vincere una Coppa, faremo di tutto per portarla a Firenze. Per i tifosi, per noi e per il presidente Commisso".

