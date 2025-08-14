Napoli, infortunio per Lukaku: costretto al cambio per guaio muscolare
14.08.2025 19:00 di Ludovica Lamboglia
Problemi per il Napoli di Antonio Conte. Durante l'amichevole che il club partenopeo sta disputando contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo per un problema muscolare. Il belga si è toccato la gamba sinistra nella zona della coscia. Possibile dunque debba saltare la prima di campionato contro il Sassuolo, anche se le sue condizioni sono da valutare. Intanto l'ex Inter è in panchina con il ghiaccio.