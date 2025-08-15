Lazio, Sofascore premia Zaccagni: miglior calciatore 2024/2025 in Serie A
15.08.2025 11:30 di Daniele Rocca
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Un premio come miglior giocatore della stagione 2024/2025. A riceverlo è Mattia Zaccagni che, secondo i dati di Sofascore, si è distinto in tutto lo scorso campionato. 34 partite giocate, 8 gol e 6 assist, il 58% di duelli vinti e 7.34 come media voto del portale. Queste le statistiche che ne hanno sancito il successo in confronto al resto dei calciatori del campionato italiano. Il capitano della Lazio ha ricondiviso il post, aperto dalla frase "Earned on the pitch, not in the jury room". Come a dire che Zaccagni ha dimostrato il suo valore sul campo, a prescindere dai giudizi esterni.