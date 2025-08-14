Como, un attaccante salterà la Lazio: l'annuncio di Fabregas

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Mozzate, Cesc Fabregas ha trattato varie tematiche e ha svelato un'assenza in vista della Lazio. A domanda preciso sull'infortunio del nuovo acquisto Nicolas Kuhn, l'allenatore del Como ha risposto così: "Abbiamo trovato qualcosa al tendine, quando è arrivato non stava benissimo. Ma era arrivato in un posto nuovo e voleva spingere. Stiamo provando per Bologna, se no dopo la sosta".

