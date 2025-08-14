Calciomercato | Inter, interesse per Manu Kone della Roma: i dettagli
La trattativa tra Inter e Atalanta per il trasferimento di Ademola Lookman sta vivendo una fase di stallo. Proprio per questo motivo, l'Inter potrebbe virare su un altro obiettivo e cambiare completamente straegia. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Manu Kone, centrocampista della Roma.
