Lazio, Mandas non si arrende: Sarri apre alla staffetta con Provedel

RASSEGNA STAMPA - L'ultimo test del precampionato contro l'Atromitos si avvicina e Sarri pensa agli ultimi nodi di formazione da sciogliere verso l'esordio in Serie A contro il Como. Nell'amichevole di Rieti tra i pali dovrebbe rivedersi Mandas, che vorrà sfruttare la gara per mettersi in luce agli occhi del tecnico e provare ad invertire una gerarchia che sembra ormai delineata. Mau stravede per Provedel e vorrebbe riproporlo come titolare, dopo che con lui alla guida raggiunse l'apice del suo rendimento, totalizzando ben 21 clean sheet nella stagione 2022/23 e ritagliandosi un posto nel giro della Nazionale.

Arrivato dalla Grecia nel 2023 come giovane promessa, Mandas è andato in continuo crescendo, esordendo con il Comandante in un derby di Coppa Italia, accumulando presenze con Tudor grazie ad un infortunio dell'ex Spezia, fino a diventare titolare nella seconda parte della scorsa stagione al servizio di Baroni. Come sottolineato da Il Messaggero, il sorpasso effettuato su Provedel, aveva convinto il club a puntarci fortemente, rifiutando anche un'offerta del Wolverhampton e stabilendone un valore non inferiore ai 30 milioni. Il ritorno di Sarri, però, ha ribaltato la situazione e l'ipotesi attualmente più probabile è quella di un'alternanza tra i due estremi difensori come punto di incontro tra il volere della società e quello dell'allenatore.

Dal match di Como, Mau dovrebbe iniziare a ruotare i portieri, concedendo 21 gare ad uno e 18 all'altro, oppure 23 e 16, contando solo quelle per ora certe. A partire avanti sarà Provedel, ma di partita in partita verrà valorizzato chi starà meglio e questo porterà ad una sana competizione tra i due per contendersi il ruolo di numero uno biancoceleste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.