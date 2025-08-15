Flaminio, Gualtieri sul progetto della Lazio: "Stiamo aspettando..."
RASSEGNA STAMPA - Lunghissima intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera per il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i tanti temi toccati, soprattutto riguardo alla Capitale, si è soffermato anche sul lato sportivo. Nello specifico, infatti, ha parlato del progetto della Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, per cui si sta lavorando da mesi. Queste le sue parole: "Il progetto della Lazio per il Flaminio? Le intenzioni ci sono, ma aspettiamo la documentazione integrativa".
