Lazio | Sabatini spiega: "Leoni? A Parma hanno rivisto Nesta!"

Si sta ratificando proprio in queste ore il trasferimento di Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool. L'affare si è chiuso per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, compresi bonus e percentuale sulla futura rivendita. In collegamento a Radio Laziale, il giornalista Sandro Sabatini ha commenato l'operazione svelando anche un retroscena con alcuni addetti ai lavori ducali. Questo è ciò che ha detto: “Leoni? Ho parlato con chi l’ha seguito a Parma, soprattutto negli ultimi mesi con Chivu. Molti hanno rivisto Nesta”.

