Lazio, Marusic sugli abbonamenti: "Numero importante, sono molto felice"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Numeri in aumento nella fase finale della campagna abbonamenti della Lazio. L'ultimo dato parla di 28mila tessere vendute per la nuova stagione: un risultato importantissimo nonostante l'estate complicata e il clima di contestazione. Ai microfoni di Lazio Style Channel, Adam Marusic ha commentato il parziale, esprimendo tutta la sua gratitudine verso i tifosi biancocelesti. Ecco cosa ha detto: "28mila abbonati? Quando vedi tutta questa gente devi dare tutto per questa maglia, è una cosa bellissima. È un numero importante, sono molto felice”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.