Calciomercato | Torino, Baroni sfida Conte per Elmas: i dettagli

Torino e Napoli si sfidano per Eljif Elmas, l’attaccante macedone che ha lasciato ottimi ricordi sia sotto la Mole sia all’ombra del Vesuvio, dove ha contribuito alla conquista dello scudetto. Secondo quanto riportato oggi da La Stampa, entrambe le società avrebbero manifestato interesse per riportarlo in Italia, ma si sono scontrate con la stessa risposta da parte del Lipsia: il giocatore potrà partire solo a titolo definitivo, escludendo dunque l’ipotesi del prestito inizialmente considerata da granata e azzurri. Dal canto suo, il club tedesco ha fatto sapere che eventuali sviluppi potranno essere presi in considerazione soltanto dopo il 20 agosto.

