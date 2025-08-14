Lazio, cresce ancora il numero degli abbonati: il dato aggiornato
Sale costantemente il numero degli abbonati in casa Lazio e il podio dell'era Lotito si avvicina sempre di più. La società stessa rivela che è stata superata quota 28.000 abbonati, un traguardo importante che si avvicina ai migliori di sempre degli anni di presidenza di Lotito. Mancano meno di 1.000 abbonamenti per entrare nel gradino più basso e poco più di 2.000 per superare il record. La campagna abbonamenti chiuderà alle 23.59 del 20 agosto, restano pochi giorni.
