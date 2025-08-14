Parma, Leoni tra le cessioni più ricche: in testa c'è un'operazione con la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Parma ha chiuso per la cessione di Giovanni Leoni che approda al Liverpool per 30 milioni di euro più bonus. Il classe 2006, accostato anche a Milan e Inter, invece arriva alla corte di Arne Slot e dei campioni d'Inghilterra in carica, con l'obiettivo di crescere alle spalle di Van Dijk e Konate. La cessione di Leoni rientra tra quelle più remunerative del club emiliano, esattamente si piazza al quinto posto di questa particolare classifica. Graduatoria guidata da un'operazione conclusa tra il Parma e la Lazio. Era l'estate del 2000, i biancocelesti - freschi campioni d'Italia - acquistarono Hernan Crespo dai ducali per una cifra complessiva di 110 miliardi di lire, circa 56 milioni di euro, comprensivi dei cartellini di Sergio Conceicao e Matias Almeyda. Al secondo posto il trasferimento di Buffon alla Juve (53 milioni), poi sempre una trattativa tra gialloblu e bianconeri con Thuram che si trasferì a Torino per circa 36 milioni di euro. Quarto posto, invece, ancora per un'operazione tra Lazio e Parma: nell'estate del '99 a Formello arriva Juan Sebastian Veron che Cragnotti pagò il corrispettivo di 31 milioni di euro, quindi poco più di 60 miliardi delle vecchie lire.

