Parma, Leoni tra le cessioni più ricche: in testa c'è un'operazione con la Lazio
Il Parma ha chiuso per la cessione di Giovanni Leoni che approda al Liverpool per 30 milioni di euro più bonus. Il classe 2006, accostato anche a Milan e Inter, invece arriva alla corte di Arne Slot e dei campioni d'Inghilterra in carica, con l'obiettivo di crescere alle spalle di Van Dijk e Konate. La cessione di Leoni rientra tra quelle più remunerative del club emiliano, esattamente si piazza al quinto posto di questa particolare classifica. Graduatoria guidata da un'operazione conclusa tra il Parma e la Lazio. Era l'estate del 2000, i biancocelesti - freschi campioni d'Italia - acquistarono Hernan Crespo dai ducali per una cifra complessiva di 110 miliardi di lire, circa 56 milioni di euro, comprensivi dei cartellini di Sergio Conceicao e Matias Almeyda. Al secondo posto il trasferimento di Buffon alla Juve (53 milioni), poi sempre una trattativa tra gialloblu e bianconeri con Thuram che si trasferì a Torino per circa 36 milioni di euro. Quarto posto, invece, ancora per un'operazione tra Lazio e Parma: nell'estate del '99 a Formello arriva Juan Sebastian Veron che Cragnotti pagò il corrispettivo di 31 milioni di euro, quindi poco più di 60 miliardi delle vecchie lire.
