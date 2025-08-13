Lazio, Sarri soddisfatto di Dele-Bashiru: il prossimo step sono i gol

RASSEGNA STAMPA - Spallata in pieno stile Dele-Bashiru. Parte del gol di Cancellieri contro il Burnley è anche suo. Il contropiede della Lazio è nato tutto da una giocata di fisico del centrocampista nigeriano, che poi ha servito Pedro, autore dell'assist. Come riportato da Il Messaggero, il nigeriano è una vera e propria mina vagante del centrocampo biancoceleste, che segna poco e che ha bisogno dei suoi guizzi per sopperire all'assenza di qualità.

Sarri si è deciso: punterà sull'intensità e sulla corsa di Dele, a cui dovrà aggiungere qualche gol in più. L'anno scorso, comunque, ha messo a referto 5 reti e 3 assist in tutte le competizioni, nonostante non abbia giocato con grande continuità (52 minuti di media a partita). A Formello si attende solo la magia del Comandante, sempre più soddisfatto del lavoro del nigeriano dopo un inizio difficile.

Già dall'amichevole contro il Galatasaray pare aver ingranato; poi l'aria di casa, l'Inghilterra, dov'è cresciuto, gli ha fatto bene e l'ha aiutato a salire in cattedra. La strada da percorrere, comunque, resta ancora lunga. Contro l'Atromitos il prossimo sabato, a Rieti, il tecnico gli chiederà di farsi vedere di più in avanti, così da chiudere la preparazione estiva almeno con un gol.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 12/08