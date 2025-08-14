Carrarese, Ruggeri si presenta: "Sono rimasto sorpreso dalla..." - VIDEO

Fabio Ruggeri, ex calciatore della Lazio ora alla Carrarese, si è presentato ai microfoni ufficiali del suo nuovo club. Ecco di seguito le sue parole:

“Sono arrivato ieri in città e ho avuto, sin dai primi istanti qui, solo sensazioni molto positive legate a questa nuova esperienza. Ieri ho svolto il mio primo allenamento con il gruppo, conoscevo già Fiorillo e Torregrossa, e mi avevano già parlato molto bene di Carrara, ma devo ammettere che sono rimasto particolarmente sorpreso dalla calorosa accoglienza ricevuta da tutti i membri del gruppo squadra. Proprio ieri ho avuto l’occasione di conoscere personalmente e parlare, per la prima volta, anche con il mister, e sono felice che riponga in me così tanta fiducia. Inoltre, dal punto di vista tattico, credo di poter crescere molto sotto la sua guida e non nego che questo aspetto sia stato fondamentale ai fini della mia scelta.

L’anno scorso, con la maglia della Salernitana, ho affrontato la Carrarese due volte da avversario e, soprattutto nella gara di ritorno, sono rimasto impressionato dalla mentalità e dalla cattiveria agonistica costante messa in mostra in tutti i novanta minuti. Dunque, dal punto di vista dell’atteggiamento, l’obiettivo sarà certamente quello di ripetersi in tutte le partite di quest’anno.

Credo che l’anno scorso la squadra abbia disputato un grandissimo campionato, superando le aspettative iniziali e salvandosi con largo anticipo e, nonostante sia consapevole delle difficoltà nel ripetere le grandi stagioni, certamente ce la metteremo tutta, sempre.

Dal punto di vista individuale, mi reputo un difensore veloce e abile in fase d’impostazione, amo avere il pallone tra i piedi e prediligo la costruzione dal basso.”

