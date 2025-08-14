Patto tra Sarri e i fedelissimi: sono pronti a reinventarsi per aiutare la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Alla Lazio è nato un vero e proprio patto interno, capace di andare oltre i legami personali. I senatori di Maurizio Sarri, spiega La Gazzetta dello Sport, sono pronti a trasformarsi in jolly per colmare le lacune di un mercato senza acquisti. Pedro, Vecino, Hysaj e Marusic si mettono al servizio del “Comandante” nel nuovo corso biancoceleste, pronti a coprire più ruoli e a garantire esperienza e affidabilità.

PEDRO - Con Sarri ha vinto l’Europa League al Chelsea nel 2019 ed è approdato alla Lazio nell’estate 2021. Lo scorso anno è stato capocannoniere biancoceleste con 14 reti, alla pari di Castellanos. Ala naturale nel tridente, ma pronto anche a fare il centravanti o il trequartista per rendere più elastico il 4-3-3. A 38 anni sogna di diventare il marcatore più anziano nella storia della Lazio, superando Miro Klose.

VECINO - Sembrava destinato a lasciare la Lazio, ma il ritorno di Sarri ha cambiato tutto: l’uruguaiano, che il 24 agosto compirà 34 anni, è tornato centrale nel progetto. Con il tecnico aveva già lavorato a Empoli e conosce a memoria i meccanismi della sua mediana. Può giocare sia in mezzo che sulle fasce e sarà una preziosa alternativa a sinistra, dove ora viene testato Dele-Bashiru.

HYSAJ - Uno dei fedelissimi storici di Sarri, allenato a Empoli e Napoli prima di arrivare alla Lazio nel 2021. Con Baroni era stato messo ai margini, ma per il “Comandante” resta una garanzia su entrambe le corsie.

MARUSIC - Ha conosciuto Sarri solo in biancoceleste, ma ha subito conquistato la sua fiducia. Da quinto di centrocampo è stato reinventato terzino, capace di giocare sia a destra che a sinistra. In estate è stato persino provato da centrale: una polizza per ogni emergenza difensiva.