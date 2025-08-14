Lazio, Giordano svela: "Mi rivedevo in Cassano, Aguero e..."
Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Laziale, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano fa un tuffo nei ricordi ai tempi della Lazio e svela i giocatori che gli sono somigliati di più negli anni. Ecco di seguito le sue parole:
"Se penso alla Lazio mi viene in mente Tor di Quinto. Lì sono nate le amicizie, gli allenamenti, c'era il contatto con i tifosi che vedevano tutti i giorni gli allenamenti. Era il centro del mondo Lazio! Inizialmente mi vedevo in Di Vaio, in tempi più recenti in Cassano e Aguero. Forse anche perché avevo un debole per loro, vedendo delle caratteristiche simili alle mie".
