Morte Diogo Jota, il Chelsea fa un gesto di cuore: ogni calciatore donerà una quota alle famiglie
A poco più di un mese dalla tragica scomparsa di Diogo Jota e André Silva, il Chelsea ha deciso di destinare una parte dei premi ricevuti per la vittoria del Mondiale per Club alle famiglie dei due calciatori. Secondo quanto riportato da The Athletic, il club londinese — in accordo con giocatori e staff — ha scelto di devolvere una parte dei circa 13 milioni di euro complessivi ottenuti come bonus per il trionfo nel torneo.
Ogni calciatore contribuirà con una quota pari a circa 430.000 euro, che sarà destinata a sostenere economicamente le famiglie dei due giocatori scomparsi. Un gesto significativo, che testimonia l’unità e la solidarietà del gruppo in un momento di profondo dolore per il mondo del calcio.
