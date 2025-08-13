Lazio, la campagna abbonamenti va verso la chiusura: il dato aggiornato
Sale ancora il numero di tessere staccate. A metà agosto, con il campionato distante poco più di dieci giorni, i tifosi continuano a mostrare il proprio amore per la Lazio superando quota 27.800 abbonamenti staccati fino a oggi. Il termie del 20 agosto sancirà la chiusura della fase di vendita libera con l'obiettivo di avvicinarsi a 30.000 o, quanto meno, venderne altri 1.000 per raggiungere il podio dell'era Lotito.
Pubblicato il 12/08