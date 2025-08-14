Lazio, Pedro fermo per un affaticamento: Sarri lo preserva in allenamento

RASSEGNA STAMPA - Nella giornata di ieri, la Lazio è scesa in campo a Formello per una doppia seduta d'allenamento. La mattina la rosa è stata divisa per reparti, mentre il pomeriggio si è svolta una seduta tecnico-tattica con un gruppo unico, alla quale, però, non ha preso parte Pedro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, lo spagnolo è stato preservato a causa di un affaticamento e si è limitato a svolgere delle sessioni in palestra. Le sue condizioni, tuttavia, non preoccupano e dovrebbe essere bastata una giornata di riposo per rivederlo insieme ai compagni.

