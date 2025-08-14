Lazio, Zaccagni rincorre la forma migliore: Sarri attende il suo leader
RASSEGNA STAMPA - Sarri aspetta il miglior Zaccagni. In un'estate iniziata a rilento a causa dell'operazione per pubalgia e della successiva riabilitazione, l'Arciere sta via via rincorrendo la condizione ottimale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, a dieci giorni dall'inizio del campionato, Mau attende trepidante risposte dal suo capitano, anche a causa dello stato di forma degli altri esterni presenti in rosa.
Isaksen si sta ancora allenando a parte dopo aver smaltito la mononucleosi, Pedro ieri si è fermato per un affaticamento, mentre Noslin continua a brillare poco. L'unico che ha mostrato un rendimento incoraggiante è stato Cancellieri, autore, fin qui, di un ottimo precampionato condito anche da due gol. Dopo il rigore sbagliato contro il Burnley, Sarri osserverà attentamente Zaccagni nell'ultimo test contro l'Atromitos, in cui il suo minutaggio dovrebbe aumentare. L'esordio stagionale si avvicina e Zac dovrà essere pronto a guidare una Lazio che non può prescindere dalle sue giocate.
