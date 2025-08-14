Lazio, la difesa come arma in più: Sarri si affida al proprio reparto arretrato
RASSEGNA STAMPA - In una Lazio in cui l'attacco deve ancora ingranare, con Castellanos e Dia che continuano a faticare dal punto di vista realizzativo, la difesa può essere la vera forza della squadra di Sarri. Dopo i 49 gol incassati con Baroni alla guida, in una stagione terminata con la mancata qualificazine alle coppe europee, Mau vuole ridare al reparto arretrato la solidità venuta meno, da sempre garanzia di risultati.
Sarri ha sempre dato alle sue squadre un'ottima organizzazione difensiva, caratteristica alla base dei suoi successi, e a confermarlo sono i numeri. Dopo aver incassato soli 52 gol con l'Empoli neopromosso nella stagione 2015/16, nei tre anni a Napoli ne subì appena 100. Con il Chelsea nel 2018/19 la sua difesa fu la terza del campionato, stesso traguardo raggiunto con la Juventus campione d'Italia nel 2019/20. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la prima annata alla Lazio fu l'unica con qualche difficoltà da questo punto di vista, con 58 gol presi, ma già dall'anno successivo, una volta inculcati nel gruppo i propri principi di gioco, la musica cambiò.
Nella stagione 2022/23, i biancocelesti incassarono soli 30 gol, con Provedel che tenne la porta inviolata in ben 21 occasioni, mentre, l'anno successivo, Sarri si dimise alla 28esima giornata con la quinta difesa del campionato. In queste prime amichevoli si è già vista l'impronta del Comandante, con un reparto arretrato ben oranizzato e un centrocampo roccioso estremamente difficile da superare. In una squadra un po' carente in termini di fantasia e qualità, dovrà essere proprio l'organizzazione difensiva a fare la differenza per provare a rincorrere un posto in Europa.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.