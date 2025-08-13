Calciomercato Lazio | Parisi, parla l'agente: "Pioli lo stima, gli altri club..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

CALCIOMERCATO LAZIO - Fabiano Parisi è uno dei calciatori accostati con maggiore insistenza in questi anni alla Lazio. Il terzino della Fiorentina potrebbe diventare un'opzione per gennaio quando, si spera, i biancocelesti non avranno più il mercato bloccato. Mario Giuffredi, agente del giocatore, ha parlato a Chiamarsi Bomber spiegando la situazione dell'ex Empoli:

"La Fiorentina e Pioli hanno grande stima di Parisi e nessun altro club è mai stato preso in considerazione. Il giocatore è pronto per la stagione e vuole giocarsi le sue chanches nel ballottaggio con Gosens. Non ci sono margini per discutere di altre soluzioni nemmeno in vista del mercato di gennaio, lui sta bene a Firenze e vuole dimostrare il suo valore con questa maglia".

