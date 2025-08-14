Brooklyn Beckham, che sgarbo a papà David e mamma Victoria: "Colpo basso definitivo"
Nuovo capitolo della saga familiare che vede coinvolti David Beckham e la moglie Victoria da un lato e il primogenito della coppia Brooklyn e la moglie Nicola Peltz. Da tempo le due coppie sono infatti ai ferri corti e l’ultima mossa di Brooklyn sembra segnare un punto di non ritorno... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > BECKHAM <
