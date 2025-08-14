Lazio, il dato degli abbonati sale ancora: podio dell'era Lotito sempre più vicino
RASSEGNA STAMPA - A circa una settimana dalla chiusura della campagna abbonamenti, fissata per la sera di mercoledì 20 agosto, la Lazio continua a far registrare numeri in crescita. Le tessere sottoscritte, riporta il Corriere dello Sport, hanno raggiunto quota 27.900, un dato che avvicina il club al podio dell’era Lotito. Quest’anno non sarà prevista la consueta riapertura di settembre: il calendario, infatti, alla quarta giornata di campionato (seconda in casa del girone di andata) propone subito il derby con la Roma.
L’abbonamento, valido per 20 partite, include anche l’ottavo di finale di Coppa Italia a dicembre contro la vincente di Milan-Bari. Per superare il record di sempre della gestione Lotito — fissato nella scorsa stagione a 30.333 tessere dopo il secondo posto — mancano poco più di duemila sottoscrizioni. Un traguardo che, se raggiunto, sarebbe ancora più significativo considerando il clima di contestazione verso la dirigenza.
