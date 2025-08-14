Lazio, il recupero di Patric procede spedito: ecco quando può rientrare
RASSEGNA STAMPA - Patric continua a lavorare al suo rientro. Dopo essere finito ai box a causa di una lesione di medio grado al retto femorale sinistro, lo spagnolo è stato costretto a circa un mese di stop, che lo ha costretto a saltare le amichevole fin qui disputate contro Fenerbahce, Galatasaray e Burnley.
Secondo Il Messaggero, il difensore dovrebbe essere di nuovo a disposizione dal 2 settembre e la sua assenza potrebbe essere sfruttata da Basic. Fino a quel giorno, infatti, potrà essere modificata la lista per la Serie A e il croato potrebbe quindi essere aggregato al gruppo almeno per le prime due giornate. Per rivedere Patric in campo, quindi, probabilmente si dovrà aspettare la fine della prima sosta nazionali, quando la Lazio se la vedrà con il Sassuolo.
