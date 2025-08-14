Serie A, la griglia di Giordano: "Sono curioso della Lazio. E le altre..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno all'inizio del campionato. È tempo di 'griglie': chi parte più avanti e chi più indietro, basandosi sul mercato e sulle amichevoli estive. A fare la sua linea di partenza personale è stato l'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano, che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha parlato praticamente di tutte le big di Serie A. Di seguito le sue parole.

"Napoli e Inter in prima fila, però con gli azzurri in pole. Dietro sarà un bel vedere, fino al 31 agosto si può intervenire e dunque ribaltare giudizi. Ma vado sul sicuro con il Milan, che ha un Allegri in più, e con la Juventus. E poi sono curiosissimo di vedere la Lazio di Sarri praticamente immutata, la Roma di Gasperini che entrerà in un calcio diverso, il Bologna di Italiano, l’Atalanta senza Retegui e il Gasp e chissà se con Lookman, ma pure il Como di Fabregas, che ha dimostrato di avere voglia di innovare. Ci avviamo a vivere una stagione in cui non ci sarà negato il divertimento".

