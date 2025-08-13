Eagles Knights Lazio Paracadutismo: altre due medaglie per Tresoldi
Gli Eagles Knights della Lazio Paracadutismo trionfano ancora. Dopo il bronzo ottenuto al Campionato Italiano di Nettuno, Giuseppe Tresoldi ha conquistato ha conquistato altre due medaglie, un bronzo nella classifica Open e un argento in quella Master, al trofeo Città di Belluno. Con questo successo, la squadra biancoceleste di paracadutismo ha toccato quota 17 medaglie stagionali.
