Juve, infortunio per un centrocampista: la nota del club bianconero
In occasione dell'amichevole 'casalinga' di ieri tra Juventus e Juventus Next Gen, si è infortunato Fabio Miretti. Il giovane centrocampista è stato costretto ad uscire anzitempo e la società, tramite una nota ufficiale, ha chiarito le sue condizioni:
"Fabio Miretti, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’amichevole Juventus-Next Gen, è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni per definire con precisione i tempi di recupero".
