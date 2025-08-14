Serie A, le candidate al titolo secondo Bierhoff: c'è anche la Lazio
RASSEGNA STAMPA - In un'intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, l'ex calciatore dell'Udinese Oliver Bierhoff ha parlato di Milan, di Nazionale ma anche di un pronostico sul prossimo campionato, tra auspici e sensazioni. Ecco di seguito le sue parole: "Il Campionato? Lo vedo aperto con Napoli, Inter, Milan, Juve e le due squadre romane. Il Milan, in quanto tale, deve aspirare almeno a tornare in Champions. E spero anche che la mia Udinese possa lottare per un posto in Europa".
