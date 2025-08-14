PRIMAVERA | Lazio - Genoa, scelto l'arbitro del match d'esordio
La Lazio Primavera si prepara a compiere il proprio esordio stagionale. Alle ore 11:00 di sabato 16 agosto, infatti, biancocelesti di Francesco Punzi inaugureranno il proprio campionato, ospitando il Genoa allo stadio Mirko Fersini di Formello. Per la sfida, è stato designato Marco Di Loreto, arbitro della sezione di Terni, che sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Di Berardino e Silvia Scipione.
