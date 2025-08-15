PRIMAVERA | Lazio, al via la nuova stagione: domani l'esordio contro il Genoa

La Lazio Primavera si prepara a compiere il proprio debutto stagionale. Alle ore 11:00, i baby biancocelesti esordiranno in campionato, ospitando il Genoa allo stadio Mirko Fersini di Formello. La formazione di Punzi sarà per la prima volta messa alla prova, dopo un'estate che, proprio come per la Prima Squadra, è stata fortemente condizionata dal blocco del mercato.

La rosa è stata rivoluzionata dai diversi addii, ma i rinforzi arrivati sono stati solamente due, resi possibili attraverso il tesseramento come "giovani di serie", quindi con prestazioni a titolo gratuito. Si tratta di Nicolò Pannozzo, terzo portiere classe 2008 proveniente dal Latina, e di Kleo Shpuza, esterno destro italo-albanese classe 2007 e arrivato dall'Udinese. Il resto della squadra, invece, sarà formato da alcuni ragazzi già presenti in Primavera e da quelli saliti dalla formazione Under 18.

Dopo il nono posto della scorsa stagione e la delusione per i playoff sfumati proprio nelle ultime gare, i biancocelesti proveranno a migliorare il proprio piazzamento per cercare di arrivare almeno tra le prime sei. Il cammino della nuova Lazio Primavera targata Punzi è al via.

