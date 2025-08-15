Lazio, il figlio di Cataldi pazzo per il biancoceleste: lo scatto del piccolo Tommaso - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Papà Danilo è tornato a casa e in qualche modo anche suo figlio. D'altronde, quando ti chiami Tommaso non puoi che sentirti a casa indossando i colori bianco e celesti, quelli con i quali sei cresciuto mentre tuo padre con il 32 sulle spalle raggiungeva i suoi obiettivi con la Lazio, la squadra del suo cuore. E allora, proprio come papà Danilo, anche per Tommaso Cataldi ogni occasione è buona per mettere in mostra la propria fede: perfino una partita di Padel per il torneo di Ferragosto, come mostra in una sua storia su Instagram mamma Elisa.

