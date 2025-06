Ex Lazio | Milinkovic-Savic: "Sono felice di ritrovare Inzaghi". E sul ritorno in Italia...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Parla Sergej Milinkovic-Savic. Dal ritiro dell'Al-Hilal negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, l'ex centrocampista della Lazio è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Oltre a raccontare l'arrivo e il lavoro di Simone Inzaghi, il serbo si è anche espresso su un suo possibile ritorno in Italia. Di seguito le sue parole.

“Abbiamo fatto due partite buone, ora sappiamo cosa fare domani: vincere e andare avanti. Speriamo di segnare, o io o un mio compagno, e saremo contenti. Ci giochiamo tutto il Mondiale, vogliamo passare. Inzaghi? Lo vedo molto bene, è contento. Per lui è stato un cambiamento molto grande come lo è stato per me due anno. L'ho trovato qua all'Al-Hilal dopo tanti anni e sono felice di rivederlo di nuovo, speriamo di fare grandi cose insieme. Ritorno in Italia? Non posso rispondere, vediamo. Ora ho un altro anno di contratto qui, sappiamo nel calcio può sucedere di tutto".

