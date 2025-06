Orsi senza parole: "Sono esterrefatto! La Lazio sbandiera di avere bilanci a posto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La notizia del blocco del mercato della Lazio ha sconvolto tutto l'ambiente biancoceleste, compreso Fernando Orsi. L'ex portiere, infatti, si è espresso ai microfoni di Radio Radio proprio riguardo alla situazione in cui versa la società in questo momento, totalmente congelata a livello di acquisti futuri. Queste le sue parole a riguardo.

"Sono esterrefatto: la Lazio sbandiera di avere bilanci a posto da anni. Non capisco come possa essere l'unica squadra a doversi attenere all'indice di liquidità e non possa fare mercato. Altre società vincono scudetti con milioni di debiti. È sconvolgente che si prenda Sarri come allenatore e non si possa fare mercato. La gente pensava di poter raggiungere grandi obiettivi, invece no".

