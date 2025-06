Calciomercato Lazio | Inter, ancora niente Gala per Chala. In lista c’è Rovella…

TUTTOmercatoWEB.com

Niente Mondiale per Club per Calhanoglu. “Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra”, ha comunicato l’Inter dopo il suo ultimo infortunio. Per questo il centrocampista turco tornerà in campo all’inizio della preparazione dei nerazzurri. Almeno questo è il piano salvo cambi di rotta sul futuro. Su di lui infatti c’è da tempo il forte interesse del Galatasaray che vorrebbe riportarlo in patria.

Lui stesso è tentato dalla proposta economica, sicuramente più importante dello stipendio che percepisce attualmente (parliamo di doppia cifra…). Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, non ci sono ancora stati dei movimenti concreti né da parte del Gala né da parte del calciatore. Marotta e Ausilio non hanno intenzione di cederlo, ma se dovesse essere lui a chiedere di andar via allora il prezzo è già fissato: non lascerà Milano per meno di 35-40 milioni di euro.

Per l’Inter Calhanoglu è molto difficile da sostituire, ma un nome in cima alla lista c’è: è quello di Nicolò Rovella, per cui la società nerazzurra sarebbe pronta a mettere sul tavolo proprio 40 milioni di euro. La Lazio ne vorrebbe 50, ovvero la cifra della clausola rescissoria presente sul contratto del centrocampista. Il futuro dei due comunque è strettamente legato.

