Calciomercato Lazio | Guus Til non si muove: ha rinnovato con il PSV

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Guus Til può essere ufficialmente depennato dalla lista dei papabili per il centrocampo biancoceleste. Negli ultimi giorni è stato fatto con insistenza il suo nome come possibile rinforzo per il ruolo di mezzala. Le sue caratteristiche tecniche e il fatto di avere aveva il contratto in scadenza nel 2026 lo rendevano un'opzione percorribile per i biancocelesti, ma il suo futuro sarà ancora in Olanda.

Guus Til ha infatti rinnovato ufficialmente il contratto con il PSV Eindovhen, con un accordo che lo legherà al club olandese fino al 2028. Ad annunciarlo sono stati il Team Raiola e il club tramite i propri profili social.

