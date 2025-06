Calciomercato Lazio | Weah in uscita dalla Juve: Tavares il sostituto?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Juventus sta lavorando per le cessioni di Timothy Weah e Samuel Mbangula. Entrambi sono finiti nel mirino del Nottingham Forest che, nelle scorse ore, avrebbe presentato un'offerta da circa 21 milioni di euro per acquistare i cartellini di entrambi. Una cifra che accontenterebbe la dirigenza bianconera, speranzosa di chiudere l'operazione entro il 30 giugno, ma che - secondo Tuttosport - dovrebbe fare i conti con la volontà dell'esterno americano.

LA JUVE SU TAVARES - Weah, infatti, non sarebbe convinto di trasferirsi nella squadra di Nuno Espirito Santo, motivo per cui la dirigenza bianconera sta facendo di tutto per fargli cambiare idea e accelerare il trasferimento. Nel frattempo, da Vinovo si guardano intorno e tra i profili sondati per sostituire Weah come esterno mancino, ci sarebbe anche Nuno Tavares. Il terzino della Lazio, infatti, è un pupillo di Igor Tudor che lo aveva già allenato a Marsiglia, in una delle migliori stagioni del classe 2000 in carriera e che lo riabbraccerebbe volentieri.

