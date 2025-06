Lazio, Nuno Tavares in vacanza tra relax, mare e... delfini! - FOTO

Nuno Tavares si sta godendo le vacanze. Prima di tornare a pieno ritmo a Formello per iniziare il ritiro, il terzino portoghese stacca la spina da quella che è stata una stagione dai tanti alti, ma anche dai tanti bassi. Quest'utlimo però inevitabilmente causati dai tanti infortuni che lo hanno fermato per larghi tratti della stagione.

Per i primi sei mesi, si è visto in maglia biancoceleste forse uno dei migliori Nuno Tavares della carriera. Strappi, forza fisica, incisività: Sarri non vede l'ora di vederlo a Formello e capire come plasmarlo e valorizzarlo. Sullo sfondo restano le voci di mercato, con la Lazio che non vorrebbe privarsene ma che a fronte di un'offerta congrua (considerando anche la percentuale da corrispondere all'Arsenal), il club biancoceleste potrebbe scegliere di sacrificarlo. Nuno Tavares intanto non ci pensa, si gode le vacanze fatte di tanto mare, serata e giri in barca in compagnia anche di ospiti speciali come i delfini, immortalati nel suo ultimo post social.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.