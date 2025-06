Calciomercato Lazio | Corsa a due per il ruolo di mezzala: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La mezzala è una priorità per Sarri. Se un esterno come Tchaouna può essere considerato cedibile e, in caso, anche non da sostituire, per il centrocampo va fatto un discorso diverso. Il rinnovo di Vecino è utile per dare ordine al reparto, Dele-Bashiru dovrà essere valutato da Sarri ma la società ci punta molto. Serve comunque un centrocampista titolare.

Come riporta il Corriere dello Sport, si parla da tanto di Eduard Spertsyan, talentuoso trequartista del Krasnodar che ha gol e assist nelle gambe, può essere il centrocampista che manca a Sarri; così come Sebastian Szymanski, calciatore del Fenerbahce che dalla Turchia accostano con particolare insistenza ai biancocelesti. Tutte idee di un mercato in divenire, bloccato in entrata chissà fino a quando. Quasi certamente a luglio, la speranza è per agosto.

