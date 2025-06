Lazio, Mattei critico: "Lotito deve fare chiarezza, i tifosi ne hanno bisogno"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha detto la sua sul momento biancoceleste e, in particolare, sul mercato della Lazio condizionato dall'indice di liquidità e non solo.

"A parte l’organico attuale della Lazio, Sarri aveva chiaramente detto che serviva un centrocampista. Se mandi via Rovella, poi, di titolari ne servirebbero due. Io non so se al tecnico è stato informato chiaramente della situazione economica della società. Non vorrei che alcune cose gli siano state nascoste".

"La verità è che Lotito sta patendo molto i nuovi ritmi del calcio italiano. La fonte di introito più importante per il club deriva dalle competizione europee, senza quella le casse sono rimaste a secco. Secondo me, Sarri sapeva che pioveva, non che diluviasse".

"Questo è il momento di fare chiarezza, ne hanno bisogno di tifosi della Lazio. Mi chiedo con quale spirito il tifoso andrà a fare l’abbonamento. E’ necessario anche andargli incontro. Qui si parla solo di tagliare i costi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.