Lazio, nuova chance per Dele-Bashiru: ora deve convincere Sarri

RASSEGNA STAMPA - Un ritiro per decidere il futuro. È la situazione di Dele-Bashiru (e non solo) con la maglia della Lazio. Nell'ultima stagione con Baroni non è riuscito a imporsi, ma la società credere nel suo potenziale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport: gli sarà concessa una nuova occasione per dimostrare di poter rientrare nel nuovo progetto biancoceleste di Sarri.

Il suo profilo ora andrà inserito in un 4-3-3, non più nel 4-2-3-1. Il nigeriano può diventare una soluzione nel ruolo di mezzala sinistra, che tanto manca alla Lazio. "Io non lo so com’è Dele-Bashiru nel palleggio. L’ho visto giocare trequartista ma tutti mi dicono che non è un trequartista... Vediamo di riportarlo a centrocampo e che evoluzione potrà avere", aveva detto il Comandante qualche giorno fa.

Con Baroni ha collezionato 29 presenze in più ruoli tra mediana e trequarti, per un totale di 5 gol e 3 assist. Ora con Sarri cambieranno richieste, modulo e tipologia di gioco. Dopo l'investimento dell'estate scorsa, Dele-Bashiru avrà un'altra chance. Tutto a Formello per giocarsi al meglio le sue carte.

