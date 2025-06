Salernitana, in arrivo le prime conseguenze: quattro arresti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

È stato un triste epilogo stagionale quello che ha vissuto la Salernitana, uscita sconfitta dai play-out di Serie B contro la Sampdoria e retrocessa dunque in Serie C. I campani hanno poi dovuto assistere alla sconfitta per 0-3 a tavolino del ritorno a causa dei disordini sugli spalti. Gli uomini di Marino avevano perso 2-0 all’andata a Genova e al 66’ della gara di ritorno erano nuovamente sotto con lo stesso punteggio.

A quel punto sulle tribune dell’Arechi e in particolar modo in curva si è scatenato il parapiglia fra seggiolini strappati e lanciati in campo, tentativi di invasione eccetera. La frustrazione del resto era più che comprensibile, gli atti di vandalismo e di violenza invece restano totalmente ingiustificabili.

Ad ogni modo, stando a quanto riportato da Il Mattino e da PianetaSerieB, sarebbero arrivate le inevitabili conseguenze per alcuni tifosi.

Sono infatti scattati ben quattro arresti e sono in arrivo una notevole quantità di daspo. Il tifoso poi che ha scavalcato le transenne e che ha colpito uno degli steward verrà a breve processato. Una triste coda di una vicenda destinata a segnare, seppur in negativo, la storia di un club glorioso che ora dovrà trovare le forze per rialzarsi dalle paludi della Serie C.