Calciomercato Lazio | Lunga lista sulle fasce per il post-Tchaouna: tutti i nomi

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nonostante difficoltà, la società proverà a esaudire le richieste di Maurizio Sarri. Lui è stato chiaro, se dovrà arrivare un difensore servirà che arrivi il prima possibili. Poi c'è un buco a centrocampo per il suo 4-3-3. Con la probabile partenza di Loum Tchaouna, si potrebbe pensare a un nuovo esterno d'attacco, ma non sarebbe una priorità per il tecnico.

I titolari sono Zaccagni e Isaksen, con alle spalle Noslin (che Sarri dovrà valutare in ritiro) e Pedro. Come riporta il Corriere dello Sport, la società tiene comunque dei nomi in lista, come Dennis Man del Parma, il cui valore è di circa 15 milioni; Bryan Zaragoza del Bayern Monaco, ventitreenne cercato dal Celta Vigo, si muoverebbe in prestito; ma anche Cyril Ngonge, esterno del Napoli tanto voluto da Baroni a gennaio e che ora potrebbe ottenere proprio al Torino, ma va tenuto in lista anche in ottica Lazio.

