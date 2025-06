Lazio, parla Orsi: "Perché non fare l'abbonamento? È un atto di fede..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio e della nuova campagna abbonamenti che avrà inizio a breve. In particolare si è espresso sulla decisione di alcuni tifosi di non acquistare il proprio posto allo stadio per tutta la stagione come forma di protesta verso la società. Questo è ciò che ha detto: "Non penso che non fare l'abbonamento sia una forma di protesta giusta da parte dei tifosi della Lazio. L'abbonamento è un atto di fede e non capisco perché quest'anno non si debba rinnovare rispetto alla passata stagione".

